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Українців змусять поділитися спадщиною з державою: деталі

16:36 21 серпня 2021
Українців змусять поділитися спадщиною з державою: деталі

Мінсоцполітики ініціює внесення чергових змін до правил вступу у спадок. Зокрема, запропоновано розробити механізм компенсації коштів, які держава витратила на утримання літніх громадян в органах опіки. Таким чином, родичам померлих після смерті доведеться відшкодувати бюджетні кошти.

Однак, за даними UBR, документ викликав неоднозначну реакцію в юридичному середовищі. На думку адвоката, старшого партнера адвокатської контори «Кравець і партнери» Ростислава Кравця, фактично автори пропозицій «встановлюють заздалегідь провину осіб і намагаються зняти відповідальність держави за виконання тих зобов'язань, які вона повинна виконувати».

Колеги Кравця вказали також на жорстке встановлення термінів, протягом яких спадкоємець може заявити про свої права, — на їхню думку, відсторонення через пропущення строків спадкоємця від майна держава спрощує взяття «безхазяйного» майна на баланс.

На «руку держави» грає і діюча судова практика, відновити строк прийняття спадщини через яку вкрай складно.

«Потрібні поважні причини. Навіть відсутність в країні або проживання за кордоном більшість суддів не визнають такої», — нарікає старший партнер АК «Кравець і партнери».

Щоб не пропустити термінe, особливо під час карантину, він радить відразу звертатися до нотаріуса в разі виникнення справи про спадщину.

«Подати відповідний лист до нотаріальної контори із заявою про те, що ви плануєте взяти цю спадщину. А в подальшому вже надати всі документи», — порадив він.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді пояснили, як отримати пенсію за померлого члена сім'ї .

Фото з Pixabay

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