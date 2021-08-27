Оприлюднення списків неплатників за житлово-комунальні послуги є незаконним: роз'яснення Офісу омбудсмена

В Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, куди 26 серпня невідомий кинув бойову гранату, висловилися щодо правомірності поширення постачальниками житлово-комунальних послуг в мережі Інтернет, під’їздах будинків, переліків боржників, а саме: номерів особових рахунків, адрес (назв районів, вулиць, номерів будинків та квартир), сум заборгованості тощо.

Так, відповідно до заяви на сайті Уповноваженого, стаття 32 Конституції України прямо забороняє втручання в особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Крім того, Конституційний Суд рішенням від 20.01.2012 № 2-рп/2012 визначив, що інформацією про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) є будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Така інформація про фізичну особу та членів її сім’ї є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Сукупність даних про номери особових рахунків, адреси, суми заборгованості боржників в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» є персональними даними, відтак на них поширюються загальні вимоги щодо обробки персональних даних. Відтак, розміщення у вільному доступі такої інформації є порушенням законодавства у сфері захисту персональних даних та тягне за собою адміністративну відповідальність.

Нагадаємо, днями в Україні набрали чинності зміни до закону, згідно з яким постачальники комунальних послуг знову зможуть відключати від комунікацій українців, які мають борги.



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