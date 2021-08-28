Не просто «дівоче прізвище»: українкам пояснили, як при виході на пенсію їм вирішити важливу юридичну проблему

Часто при виході на пенсію люди стикаються з проблемами, коли їм необхідно підтвердити якісь відомості зі своєї трудової діяльності. Наприклад, у українок бувають ситуації, коли в Пенсійному фонді від них вимагають підтвердити прізвище до шлюбу, «дівоче». Це відбувається у випадках, коли, наприклад, шлюб вже розірваний, а документів про це не збереглося.

У Міністерстві юстиції в такій ситуації порекомендували отримати виписку з Державного реєстру актів цивільного стану. Зробити це можна у будь-якому відділі РАЦС незалежно від місця проживання заявника та місця, де реєструвався та розривався шлюб.

Для отримання виписки потрібно подати заяву, у якій вказати відомості про заявника:

- прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження людини, відомості про яку потрібно отримати;

- серія, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію шлюбу;

- реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про реєстрацію шлюбу.

Додатково вказуються прізвище, ім'я, по батькові другого з подружжя.

Подати таку заяву можна особисто або через свого представника.

Віднести його можна безпосередньо до відділу РАЦС або відправити документи поштою рекомендованим листом.

Крім того, заява може бути надіслана через інтернет з використанням вебпорталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» на сайті: https://dracs.minjust.gov.ua/.

Якщо людина безпосередньо звернулася до відділу РАЦС, вона повиннна мати при собі документ, що засвідчує особу. Якщо за заявника клопочуть родичі, потрібен документ, що підтверджує родинні чи сімейні зв'язки.

«Справжність підпису заявника на заяві, а також вірність копій паспорта громадянина України або паспортний документ і документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки, повинні бути відповідним чином завірені», — йдеться у повідомленні.

При подачі заяви поштою, витяг з Реєстру надсилається заявнику листом.

При подачі документів через інтернет в електронному вигляді є один нюанс — заявник повинен використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Копії документів, що додаються повинні бути відскановані.

До заяви також необхідно докласти квитанцію про сплату за видачу витягу з Реєстру або підтвердження права на безкоштовне отримання такого витягу.

У Міністерстві нагадали, що плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 гривні.

Нагадаємо, у Кабміні розповіли, як українцям забезпечити собі високу пенсію.

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