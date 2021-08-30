В яких випадках можуть відібрати квартиру за борги по комуналці: пояснення юриста

Посилення заходів до українців, які мають борги за комунальні послуги, може привести навіть до позбавлення квартири. Адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін пояснив, за яких умов це може стати реальністю.

«Сама по собі несплата за комунальні послуги не є підставою для виселення. Надавач послуг, якому заборгував споживач, передовсім звертається до суду для видачі судового наказу або в порядку позовного провадження. Після цього підприємство звертається до державної виконавчої служби або приватного виконавця, які й розпочинають примусове стягнення боргу, зокрема, шляхом накладення арешту на майно», — стверджує юрист

За його словами, стягнення на єдине житло не здійснюється, якщо сума, яка підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати (на серпень 2021 року ця 120 тисяч грн). У цьому випадку виконавець вживає заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

«Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна здійснюється у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, де фактично проживає боржник», — підкреслив юрист.

Арештоване майно в подальшому може бути продано.

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Нагадаємо, борги за комунальні послуги можуть привести до блокування банківської карти.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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