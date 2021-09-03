Від 30 до 70 відсотків: українцям розповіли, як восени зростуть тарифи на опалення та гарячу воду

У зв'язку з тим, що з осені тарифи на комунальні послуги, за словами прем'єр-міністра Шмигаля, вже залежать від рішень місцевої влади, українці очікують подорожчання — стало відомо, що чекає жителів Києва. Про це повідомляє «Обозреватель».

У столиці, за заявою КМДА, збираються підвищити тарифи на 30−40%. Якщо зараз Гкал коштує 1654,4 грн, то після подорожчання ціна може зрости до 2151−2433 грн. На опалення однокімнатної квартири в середньому витрачається 1,5 Гкал. За діючими цінами це становить 2,48 тис. грн, а за новими — до 3,64 тис. грн.

«Зараз очікуваний діапазон від 30% до 70%. Може, ціни якимось чином і стримають, але для цього потрібно сильно вже постаратися», — вважає глава Бюро комплексного аналізу та прогнозування Сергій Дяченко.

Тарифи на опалення та гарячу воду будуть істотно відрізнятися в залежності від населеного пункту. Експерти вважають, що в маленьких містах ціни можуть злетіти навіть на 80%.

Нагадаємо, кияни несподівано отримали липневі рахунки за опалення.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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