«ПриватБанк» вирішив продати колекторам «безнадійні» кредити тисяч українців

Наглядова рада «ПриватБанку» планує продати права вимоги за портфелем карткових кредитів на загальну суму понад 700 млн грн колекторам, чия діяльність в Україні регулюється новим законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості».

Як повідомила прес служба банку, учасникам ринку буде запропонований портфель понад 90 тисяч «безнадійних» кредитів.

«Умови продажу будуть максимально чесними і прозорими — права вимоги за такими вкладами будуть запропоновані на голландському аукціоні та включають тільки тіло кредиту і нараховані відсотки. До участі в конкурсі будуть допущені професійні компанії, що відповідають новим жорстким законодавчим вимогам, сучасним стандартам етики коллекшн і суворим внутрішнім стандартам банку», — йдеться у повідомленні.

За словами заступниці голови правління «ПриватБанку» з управління ризиками Лариси Чернишової, в історії фінансової установи це буде перший такий випадок.

«Йдеться виключно про кредити, класифіковані як безнадійні. Протягом багатьох місяців банк проводив роботу з клієнтами з погашення заборгованості, використовуючи всі законні інструменти, включаючи можливості реструктуризації, а також інструменти примусового стягнення. Наразі аналіз очікуваних грошових потоків підтверджує, що витрати банку на подальший супровід портфеля з урахуванням судових зборів перевищують очікувану ціну продажу. Тому банк оптимізує витрати і сконцентрується на обслуговуванні клієнтів та розвитку нових послуг для них», — додала вона.

Портфель для продажу включає кредити, списані за рахунок сформованих резервів під кредитні збитки, при цьому позичальники не мають іншої заборгованості перед банком, крім заборгованості за кредитною карткою, і не користуються його розрахунковими і депозитними послугами.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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