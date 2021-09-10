Підвищення тарифу на доставку газу: що відомо

Українців чекає не тільки підвищення ціни на газ для домогосподарств, а й збільшення цін на транспортування газу.



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), до січня має встановити нові тарифи для операторів газорозподільних систем (облгазів), які можуть бути набагато вищими за ті? що є зараз.

Про це розповів очільник «Оператора ГТС України» Сергій Макогон, передає «Інтерфакс-Україна».



За словами чиновника, в тарифі облгазів на сьогодні передбачена ціна для закупівлі газу на виробничо-технологічні втрати — 7,4 грн / куб. м, а ціна газу на ринку вже 21 гривня. Якщо цю ціну закласти в тариф, то це дасть значне зростання тарифів на розподіл газу для населення.



Макогон заявив, що при закладеній ціні газу по 7,4 грн / куб. м облгази не зможуть купити й забезпечити себе необхідним обсягом палива та відбиратимуть його з магістральних мереж.



Ціна на газ в Європі за результатами сьогоднішніх торгів перевищила 710 доларів за тисячу кубометрів. Це новий рекорд на європейському газовому ринку, передає «РБК-Україна» з посиланням на дані сесії Лондонської біржі ICE.

Вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах в п'ятницю на піку торгів досягла позначки в 710,07 доларів за кубометр, або 58 євро за МВт / год за поточним обмінним курсом євро до долара.

Як повідомляли «ФАКТИ», НАК «Нафтгаз України» у цьому опалювальному сезоні буде продавати газ населенню за ціною 7,4 гривні за кубічний метр. Понад обсяг газу, який передбачений для потреб населення, буде діяти поточна ринкова спотова ціна.

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