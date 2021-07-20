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Гроші

Ціна на газ може незабаром зрости до 15 грн за кубометр: Шмигаль назвав причину

19:22 20 липня 2021
газ

В Україні продовжує дорожчати газ для населення. З 1 липня зросли ціни на газ для домогосподарств, що користуються місячним тарифом, але це ще не межа.

Ціни на блакитне паливо для українців можуть вирости до позначки в 15 гривень за кубометр. Такий невтішний прогноз зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Причиною значного подорожчання прем'єр назвав зростання вартістю газу в європейських хабах, хоча раніше в «Нафтогазі» заявляли, що ситуація з цінами на європейському газовому ринку не вдарить по побутовим споживачам в нашій країні.

«За даними оператора ГТС, ціна на газ зросла на максимум за 13 років — 450 доларів за тисячу кубометрів. А це означає, що українці повинні платити по 13−15 грн за кубометр, але цього немає», — заявив прем'єр.

Шмигаль нагадав, що в травні українці отримали можливість підключати річний тариф на газ і платити 7,96 гривень за кубометр. Це стосується споживачів «Нафтогазу». Але і у інших постачальників річний тариф дешевше помісячного.

«За підготовку до опалювального сезону: обсяг в сховищах вже перевищив 16 млрд кубометрів, це більше, ніж було в 2019-му. Йде робота по забезпеченню країни вугіллям. Ближче до осені міністерство буде щотижня звітувати про ситуацію», — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні змінюються тарифи на електроенергію. Уряд має намір встановити диференційований підхід. Менше всіх будуть платити споживачі, які використовують в місяць до 100 кВт / год. Для домогосподарств, які споживають по 100−300 і по 300−500 кВт / год ціна кіловата буде інша.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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