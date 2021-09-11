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Ціна на газ зросте в будь-якому випадку: експерт пояснив, чому

18:30 11 вересня 2021
Ціна на газ

В Україні неминуче зростання тарифів на газ для населення, причому ще до кінця наступного опалювального сезону. Такий прогноз в ефірі одного з українських телеканалів висловив перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

Він пояснює майбутні зміни тарифної політики запуском газопроводу «Північний потік-2», який призведе до значного скорочення обсягу транзиту газу через територію нашої держави.

«Якщо транзит припиниться, то взагалі постане питання не тільки ціни і тарифів, а наявності, фізичної наявності газу в системі», — сказав Кучеренко.

Тобто, спрогнозував він, газ буде необхідно або піднімати зі сховищ, що не завжди можливо, або фізично (транспортувати) реверсом з західного кордону, що теж дуже складно.

При таких умовах зберегти діючий фіксований тариф на газ до кінця опалювального сезону буде практично неможливо.

Нагадаємо, напередодні під час години запитань до уряду в Раді прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в уряді не бачать підстави для підвищення тарифів на гарячу воду і опалення в нинішньому опалювальному сезоні, який почнеться через кілька тижнів.

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