У ПФУ зробили важливу заяву про виплату вересневої пенсії

Пенсійний фонд України, відповідаючи на претензії одержувачів виплат і побоювання щодо проблем пенсійної системи, повідомив, що профінансував пенсії вересня на 34,9 млрд гривень. Гроші мають надійти кожному з пенсіонерів у визначену йому дату виплати.

Якщо ж виплати затримуються, то ПФУ радить всі питання адресувати конкретному поштовому відділенню або банківській установі, де пенсіонер отримує кошти.

Також є ймовірність, що деякі виплати, в побуті звані «пенсією», насправді є допомогою або доплатами не з ПФУ, а від інших джерел. Щоб перевірити інформацію, можна звернутися в сервісний центр Пенсійного фонду.

Пенсії, за які відповідальний Пенсійний фонд України, згідно із законом фінансуються у відповідності до затвердженого графіка і не пізніше 25 числа місяця, за який здійснюється виплата. Тобто все вересневі пенсії повинні бути профінансовані до 25.09.2021. 20 вересня ПФУ направив на виплату пенсій ще 2,4 млрд гривень.

Нагадаємо, ще в березні вступив в силу закон про компенсації в разі затримки пенсії або інших виплат. Закон поширюється на випадки затримки виплати щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат).

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