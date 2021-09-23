Зростання цін на хліб: причини суттєвого подорожчання

В Україні продовжують підвищуватися ціни на продукти харчування — може значно подорожчати хліб. Економісти прогнозують збільшення ціни на 5−25% до кінця 2021 року. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

«Відбудеться підвищення загальної собівартості хлібобулочних виробів. Через що виробники та продавці будуть змушені піднімати ціни кінцевим споживачам», — сказав глава Комітету економістів України Андрій Новак для ГолосUA.

За його словами, собівартість збільшується через зростання цін на сировину та борошно й подорожчання енергоносіїв. В результаті, хліб може подорожчати до кінця року на 5−25%, незважаючи на рекордний урожай пшениці та ячменю.

А генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль вважає, що різких цінових стрибків цін не буде, так як на українські зернові присутній попит на зовнішніх ринках. Всього за останній рік хліб подорожчав на 16,5%.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України має намір значно збільшити ціни на алкоголь, звичайні та електронні сигарети — стали відомі плани на підвищення на 2022 рік.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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