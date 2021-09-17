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Гроші

Досить розслаблятися: Кабмін хоче підвищити ціни на алкоголь і сигарети

19:42 17 вересня 2021
Алкоголь і сигарети

У 2022 року алкоголь, звичайні та електронні сигарети знову значно подорожчають, на цей раз на 20%. Про це свідчить проект держбюджету.

Подорожчання пов'язане зі збільшенням акцизного податку, яке спричинить значний стрибок цін. Інформацію підтвердили в Мінекономіки, на сайті якого опубліковано заяву заступника міністра Сергія Теленика.

За його словами, легальні виробники алкогольних напоїв без рішення відомства не можуть підняти вартість свого продукту до економічного обґрунтованого — це необхідно через подорожчання сировини та матеріалів.

«Інструмент мінімальних роздрібних цін, разом із показниками вартості і якості, забезпечує конкуренцію на ринку алкогольних напоїв. Це зменшує сегмент тіньового ринку, витісняючи його із легального продажу за ціновим фактором», — підкреслив Теленик.

Нагадаємо, в нинішньому році найбільш сильно піднялися в ціні крупи, хліб, м'ясо птиці, сигарети та бензин.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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