Досить розслаблятися: Кабмін хоче підвищити ціни на алкоголь і сигарети
У 2022 року алкоголь, звичайні та електронні сигарети знову значно подорожчають, на цей раз на 20%. Про це свідчить проект держбюджету.
Подорожчання пов'язане зі збільшенням акцизного податку, яке спричинить значний стрибок цін. Інформацію підтвердили в Мінекономіки, на сайті якого опубліковано заяву заступника міністра Сергія Теленика.
За його словами, легальні виробники алкогольних напоїв без рішення відомства не можуть підняти вартість свого продукту до економічного обґрунтованого — це необхідно через подорожчання сировини та матеріалів.
«Інструмент мінімальних роздрібних цін, разом із показниками вартості і якості, забезпечує конкуренцію на ринку алкогольних напоїв. Це зменшує сегмент тіньового ринку, витісняючи його із легального продажу за ціновим фактором», — підкреслив Теленик.
Нагадаємо, в нинішньому році найбільш сильно піднялися в ціні крупи, хліб, м'ясо птиці, сигарети та бензин.
Фото: https://ua.depositphotos.com100
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