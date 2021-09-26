З 1 жовтня дзвінки з домашнього телефону стануть для частини українців дорожчими: кого це стосується

«Укртелеком» попередив клієнтів про підвищення з 1 жовтня абонентської плати за користування послугою фіксованої телефонії.

Втім, як повідомили в прес-службі компанії ресурсу UBR, зміна вартості пакетних послуг торкнеться тільки тих абонентів, які віддають перевагу використанню пакетам з включеними хвилинами для дзвінків на номери мобільних операторів і міжміські дзвінки.

Вартість таких пакетів збільшується на 40 грн в місяць, при цьому в них додається від 200 до 500 додаткових хвилин для дзвінків на мобільні номери. Наприклад, абонентам тарифного плану «Домашній Безлімітний» пропонується 500 додаткових хвилин за 8 копійок за хвилину.

Вартість «пакетних» пропозицій становитиме від 164 до 189 грн на місяць в залежності від обраної пропозиції.

Абонентам, які не користуються пакетними пропозиціями, підвищення тарифів «Укртелекому» чекати не варто.

Нагадаємо, з 1 жовтня також підвищуються тарифи на газ, тепло і гарячу воду.

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