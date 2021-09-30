Бізнесу доведеться подавати втричі більше звітів державі: що відбувається

Схоже, що тепер українським бізнесменам варто турбуватися не тільки через запуск Бюро економічної безпеки. Кабінет міністрів 29 вересня схвалив законопроєкт про внесення до Податкового кодексу змін, які, схоже, суттєво змінять роботу підприємців і бухгалтерів. Документ пропонує поміняти періодичність подання роботодавцями звітів про нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) і податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за своїх найманих працівників. Зокрема, замість квартальної звітності пропонують запровадити щомісячну. Якщо зараз роботодавці подають такий звіт протягом 40 днів після закінчення кварталу, то після ухвалення законопроєкту будуть робити це щомісяця. У разі ухвалення законопроєкту він набуде чинності з 1 січня 2022 року. «ФАКТИ» вирішили запитати у фахівців, кого торкнеться нова система подачі звітності та як вона вплине на вітчизняний бізнес і економіку країни. Зокрема, свою думку «ФАКТАМ» висловив незалежний експерт кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

«Зміна термінів подання звітності з квартальної на місячну торкнеться всіх підприємств незалежно від сфер діяльності та форм власності, — запевняє експерт. — Зазначу, що ініціатором законопроєкту виступив Пенсійний фонд України. Аргументи Пенсійного фонду такі:

щоквартальна звітність не дає можливості вчасно та відповідно до чинної зарплати розраховувати суми виплат по соціальному страхуванню, пенсіям;

це ослаблення платіжної дисципліни сплати сум ЄСВ;

відтермінування заходів впливу для стягнення простроченої заборгованості;

неможливість здійснення своєчасного щомісячного аналізу основних показників, що впливають на наповнення бюджету Пенсійного фонду.

Швидше за все, зміна термінів подачі звітності свідчить про проблеми з наповненням Пенсійного фонду. Але новий порядок створить проблеми для всіх підприємств і значно додасть роботи бухгалтерам. Тепер потрібно подавати втричі більше звітів. Додасть роботи новий порядок і працівникам податкової служби. Їм доведеться перевіряти більше документації. А збільшення звітності веде до зростання кількості порушень.

Керівництво підприємств замість того, щоб більше уваги приділяти своєму бізнесу, змушене буде витрачати ще більше часу та зусиль на забезпечення подачі звітності та врегулювання проблем з податковою службою.

Влада замість того, щоб полегшити умови ведення бізнесу, спростити звітність, скоротити кількість перевірок, навпаки, створює бізнесу зайві проблеми. Це неправильний шлях. Податкова система України має бути спрощена, сплата податків повинна проводитися автоматично, необхідно мінімізувати роль людського фактора щодо визначення розміру сум податків та ЄСВ.

Я впевнений, що новий порядок звітності не збільшить надходження до Пенсійного фонду, а лише ускладнить роботу як підприємствам, так і державним органам", — підсумував Олександр Хмелевський.

У наступних статтях свою думку про новий порядок звітності висловлять підприємці та юристи.

До речі, в Центральному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків нагадали, що четвер, 30 вересня, — останній термін сплати до українського бюджету податків за серпень поточного року. Також 30 вересня — дата сплати податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді процентів на поточний або депозитний банківський рахунок, а також відсотків на вклади члена кредитної спілки.

Фото https://ua.depositphotos.com/

22

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter