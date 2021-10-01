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Гроші

Ощадбанк з 1 жовтня починає закривати рахунки українців: хто може позбутися доступу до грошей

10:26 1 жовтня 2021
Банк

З 1 жовтня вступило в силу рішення «Ощадбанку», який попередив вкладників, які не менше трьох років не здійснювали операції за своїми рахунками, про необхідність повторної ідентифікації у відділеннях фінансової установи. Після цієї дати іхні кошти вважатимуться «нерухомими».

Люди, які не відвідали банк, надавши паспорт та ідентифікаційний номер платника податків, зіткнуться з наступними проблемами:

  • «Ощадбанк» змінить облік залишків коштів на таких рахунках і буде враховувати їх як нерухомі вклади;
  • Банк вважатиме, що клієнт, який не з'явився, таким чином дав згоду на розірвання договору відповідно до частини 2 статті 1075 Цивільного кодексу України та закриття рахунку;
  • Дії таких клієнтів розцінюють як згоду на застосування щомісячної комісійної винагороди, передбаченої тарифами «Ощадбанку», і його сплати у порядку договірного списання шляхом утримання із суми нерухомого вкладу. Йдеться про комісійну винагороду за ведення нерухомих вкладів (окрім заарештованих вкладів і частково виплачених вкладів у спадок) для поточних рахунків фізичних осіб у національній валюті і комісійної винагороди за ведення нерухомих вкладів для депозитних рахунків фізичних осіб (не ідентифікованих) в національній валюті.

Нагадаємо, що у вересні цього року Нацбанк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк «Земельний капітал». НБУ відніс фінансову установу до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням у встановлений термін своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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