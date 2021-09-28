«Ощадбанк» попередив про масове закриття рахунків українців: кого це торкнеться

Вкладники, які не менше трьох років не здійснювали операції по своїх рахунках, повинні до 30 вересня 2021 року обов'язково відвідати АТ «Ощадбанк», який раніше підозрювався в завищеній комісії. Інформація про це опублікована на сайті відомства.

«Повідомляємо про необхідність до 30 вересня 2021 року відвідати АТ „Ощадбанк“ з метою актуалізації ідентифікаційних даних та здійснення верифікації, а також вирішення питання щодо отримання коштів по нерухомих поточних та вкладних (депозитних) рахунках, операції за якими не здійснювались протягом трьох років і більше», — йдеться в інформації.

Вказується, що при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний номер платника податків.

Якщо до 30 вересня покупець не звернеться в АТ «Ощадбанк» зі вказаною вище метою, то банк буде враховувати залишків коштів на таких рахунках як нерухомі вклади.

«Ощадбанк» вважатиме також, що клієнт дав згоду на розірвання договору відповідно до частини 2 статті 1075 Цивільного кодексу України та закриття рахунку. Після цього банк зможе утримувати з суми нерухомого вкладу щомісячні комісійні винагороди за його ведення.

Раніше повідомлялося, як отримати в «Ощадбанку» готівку, яка виплачується при монетизації субсидій.

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