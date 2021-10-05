Зацікавленість депутатів від президентської партії «Слуга народу» в результаті приватизаційного аукціону з продажу Першого київського машинобудівного заводу (ПКМЗ, бувший «Більшовик») і одночасно їх небажання говорити про проблеми і борги об'єкта може вказувати на його підготовку під «віддачу своїм людям». Таку думку озвучив колишній інженер-конструктор ДП «КБ «Південне», екскерівник групи іміджу Президента в АПУ, політичний аналітик Олександр Кочетков на своїй сторінці в Facebook.

На думку аналітика, потенційних інвесторів, крім боргів, судових розглядів, багаторічного конфлікту з Київською міською державною адміністрацією (КМДА) та інших вже озвучених проблем, які покупець отримає разом з об'єктом у результаті перемоги на аукціоні, вони також можуть нажити собі впливових ворогів з числа перших осіб держави.

Політолог зазначив, що останні кілька тижнів депутати від СН «в унісон» говорили про майбутню приватизацію ПКМЗ. Серед них він назвав нардепа і заступник голови комітету ВРУ з питань економічного розвитку Роксолану Підласу, депутата Київради і першого заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка, нардепа Дениса Маслова.

«Упевнений, що цей у всіх сенсах бахвальний список можна продовжувати і продовжувати… Цілком можливо, що за подібну активність і нагороджують у СН. Але є й інша очевидна версія: панове „слуги“ готують об'єкт під здачу комусь зі своїх. І це пояснює, куди ж дивним чином поділися багатомільйонні податкові борги ПКМЗ перед бюджетом. І не з бюджету, бува, вони були погашені акурат за місяць до аукціону з приватизації заводу?» — написав експерт.

Він також акцентував, що хтось передає ЗМІ інформацію про учасників аукціону з приватизації ПКМЗ, що може вплинути на результат процесу.

«А хто зливає в пресу імена / назви учасників аукціону, тим самим впливаючи на кінцевий результат, якщо вони самі не видавали пресреліз, а з боку Фонду держмайна і „Прозорро“ все повинно бути конфіденційним? Загалом, якщо зірки запалюються — значить, це комусь потрібно, і вуха влади стирчать з-за аукціону явно», — зазначив він.

Кочетков застеріг потенційних інвесторів ПКМЗ, підкресливши, що вони «реально купують „квиток на війну“, хоча поки можуть і не розуміти, у що вплутуються».

«Може так статися, що крім мороки, викладеної в приватизаційних умовах, боргів, судових позовів, заарештованих активів, незрозуміло зареєстрованих земельних ділянок з неактуальним цільовим призначенням і очевидним конфліктом з містом, вони на додачу наживуть собі ворогів у особі Зеленського-Єрмака і всяких їх „смотрящих“, яким, мабуть, цей завод готується під віддачу», — переконаний політолог.

Резюмуючи, він зазначив, що на 29 жовтня — через два дні після аукціону з приватизації ПКМЗ — планується аукціон з Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК).

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