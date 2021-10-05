«Треба говорити людям правду»: Разумков «розсекретив», якою насправді буде ціна газу для українців

Відсторонений від ведення пленарних засідань голова Верховної Ради Дмитро Разумков «розсекретив» справжню ціну газу в майбутньому опалювальному сезоні. Виступаючи на погоджувальній раді голів депутатських фракцій і груп, він згадав недавню дискусію з мером Дніпра Борисом Філатовим.

Той заявив про підписання меморандуму з урядом про встановлення фіксованої ціни на газ для підприємств комунального сектора.

«У мене була дискусія з паном Філатовим, він розповідав, що закріплена ціна в меморандумі — 13 тис. 660 грн для комунальних підприємств, для лікарень, для шкіл. Але він трошки забув додати, що це ціна без ПДВ і транспортування. Після ефіру мені багато мерів написали, що вийде близько 19 100. Давайте людям говорити правду, вони ж повинні розуміти, на що розраховувати. І місцеві бюджети повинні також розуміти. Це не добре і не погано, але ми ж обіцяли, що будемо чесні», — сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський держави запевнив, що незважаючи на зростання світових цін на енергоносії, для українських споживачів тарифи на тепло і гарячу воду не зростатимуть. За його словами, це стало можливим завдяки домовленості Кабміну, «Нафтогазу» і Асоціації міст України.

Фото rada.gov.ua/

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