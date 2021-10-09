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Гроші

В «Приват24» великий збій: що робити, якщо не проходить платіж

14:43 9 жовтня 2021
В «Приват24» великий збій: що робити, якщо не проходить платіж

ПриватБанк констатував технічний збій у роботі онлайн-банкінгу «Приват24», який призвів до масових затримок проведення платежів через систему.

Наразі в фінустанові тривають роботи з оновлення системи безпеки, повідомили в прес-службі.

Голова правління банку Олег Серга звернувся до клієнтів з проханням не дублювати перекази.

«Якщо клієнт потрапив у ситуацію, коли платіж чи переказ завис, просимо почекати та не проводити повторні. Усі платежі будуть виконані», — сказав банкір в коментарі Громадське.

Якщо ж клієнт все ж зробив повторний платіж, гроші обіцяють повернути на карту незабаром і в повному обсязі.

Нагадаємо, раніше в банку пояснили, чому і в яких випадках блокують карти своїх клієнтів.

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