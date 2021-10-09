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Гроші

Тарифний меморандум не має юридичної сили, тарифи все одно зростуть, — експерт

15:29 9 жовтня 2021
батарея опалення

Попри план уряду щодо стабілізації тарифів на житлово-комунальні послуги, зупинити зростання тарифів неможливо. Так вважає ексголова комітету з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

За його словами, меморандум — це просто рамковий договір, який не має ніякої юридичної сили.

Зокрема, для киян опалення подорожчає на 40%. На засіданні КМДА ухвалили рішення про те, що вартість 1ГКа буде 2324,06 грн з ПДВ.

Експерт нагадує, що газ зараз коштує дорожче, ніж це було минулого опалювального сезону. Зростання від 30 до 60%. Збільшилася також і вартість його доставки.

Читайте також: В Україні з 1 жовтня змінилися тарифи на «комуналку»: скільки доведеться платити за світло, газ, опалення та гарячу воду

На думку Попенка, перш ніж підвищувати тарифи для населення, спочатку необхідно впровадити повний 100% облік на всіх рівнях, забезпечити зниження споживання, налагодити зниження витрат на підприємствах.

Крім того, експерт стверджує, що опалювальний сезон буде для України дуже непростим не тільки через вартість газу, а з-за його нестачі.

Наявних запасів газу на весь опалювальний сезон не вистачить. За його інформацією, зараз у сховищах є близько 8 млрд кубометрів газу внутрішнього видобутку.

З жовтня по березень можна добути ще близько 6 млрд кубометрів. А на всі витрати газу потрібно 18 млрд. кубометрів.

«Грошей Вітренко (ще не) дали на 2 млрд куб — 46 млрд гривень (він вже домовився на покупку газу який знаходиться в українських ПСГ до речі виходить по 800 $ за 1000 м.куб., хоча влітку був по 300 $)
Ще 2 млрд куб. треба шукати, і газ і гроші «, — пише Попенко, відзначаючи, що немає мазуту, і вугілля в 3 рази менше, ніж рік тому, а про стан технічних мереж говорити взагалі не доводиться.

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фото https://ua.depositphotos.com/

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