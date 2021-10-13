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Можна вибирати: українцям розповіли, як визначити, що вигідніше — пільги або субсидія

10:49 13 жовтня 2021
Платіжка за комуналку

У міру наближення опалювального сезону, коли суми в платіжках за комуналку суттєво збільшаться, українцям, які мають право і на пільги, і на отримання субсидії, має сенс уточнити в управліннях соціального захисту, що їм вигідніше.

Так, видання «На пенсії» пише, що кілька років тому пільговики могли одночасно користуватися і знижкою на оплату комунальних послуг, і отримувати субсидії, проте на даний момент ці положення законодавства не діють — потрібно вибирати.

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Втім, пільги і субсидії можна «комбінувати» — в опалювальний сезон, наприклад, користуватися субсидією, а коли опалення немає — пільгою.

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Видання відзначає, що якщо громадянин, наприклад, вибрав субсидію, це не означає, що він позбувся пільгового статусу «діти війни». Просто у цьому конкретному випадку він не зможе користуватися пільгами на оплату комунальних послуг.

Ексклюзивний матеріал «Чому зменшують кількість і розмір субсидій, наскільки вже подорожчав газ для населення: порахував Павло Розенко» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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