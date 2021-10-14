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Гроші

Військовим виплатять по 2500 гривень з нагоди Дня захисників і захисниць України. Але не всім

9:05 14 жовтня 2021
Бійці ЗСУ

До Дня захисників та захисниць України, який відзначається у четвер, 14 жовтня, військовослужбовці ЗСУ отримають грошову премію. Втім, за деякими виключеннями.

Як повідомляє «АрміяInform», відповідне розпорядження підписав міністр оборони України Андрій Таран.

Заохотять військових, які «не мають не знятих дисциплінарних стягнень (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів з числа громадян, які не проходили військову службу), премією у розмірі 2500 гривень (до видачі на руки)».

Видання нагадує, що Верховна Рада України схвалила в цілому проект закону щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», яким, зокрема, передбачено збільшення видатків Міноборони за фондом грошового забезпечення для покриття заборгованості з одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців.

Кошти виділять після того, як документ підпише президент.

Нагадаємо, що влітку цього року було ухвалено рішення щодо збільшення пенсій, зокрема, колишнім військовослужбовцям, членам сімей загиблих військових та особам, які мають особливі заслуги перед Україною.

Фото зі сторінки ОТУ «Схід» у соцмережах.

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