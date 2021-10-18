У 2022 році піднімуть прожитковий мінімум: як це вплине на пенсії і соціальні виплати

З 1 грудня 2021 року в Україні підвищується прожитковий мінімум — до 2393 гривень. А в 2022 році його переглянуть ще двічі — з 1 липня і 1 грудня. Тоді він виросте відповідно до 2508 гривень і 2589 гривень, нагадує 24tv.ua.

Зазначений показник різниться в залежності від віку.

Так, для дітей у віці до 6 років з 1 грудня 2021 року його буде встановлено в розмірі 2100 гривень, а для дітей 6 — 18 років — 2618 гривень (у 2022 році зросте відповідно до 2272 гривень і 2833 гривень).

Для осіб, які втратили працездатність, з 1 грудня 2021 роки мінімум складе 1934 гривень, з 1 липня 2022 року — 2027 гривень, а з 1 грудня 2022 року — 2093 гривень.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб залишиться найвищим і в кінці 2021 року становитиме 2481 гривень, а в кінці 2022 року — 2684 гривні.

Важливо, що даний показник в даний час застосовується при розрахунку пенсій і соціальних виплат, включаючи субсидії. При цьому у Верховній Раді вказують на огріхи при його розрахунку і мають намір «відв'язати» від нього зарплати в держсекторі. Як заявила «ФАКТАМ» народний депутат Галина Третьякова, через таку зв'язку оплата праці в держсекторі коливається від 3−4 тисяч до 300 тисяч гривень в місяць.

Фото Pixabay

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