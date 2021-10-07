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До кінця року пенсії підвищать ще двічі: кому скільки додадуть

8:08 7 жовтня 2021
пенсіонер

В Україні з 1 грудня відбудеться підвищення пенсій. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

У зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 гривень, мінімальна пенсія для людей у віці від 65 років планово виросте до 2600 гривень.
Це підвищення стосується жінок, у яких стаж понад 30 років, а також чоловіків зі стажем понад 35 років.

Крім того, передбачено збільшення мінімальної пенсії у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія в країні виросте з 1854 до 1934 гривень.

1 грудня також підвищать доплати за понаднормовий стаж. Зросте і розмір доплат та надбавок.

Нагадаємо, в проєкті бюджету на 2022 рік заплановано два етапи підвищення мінімальної пенсії — 1 липня та 1 грудня.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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