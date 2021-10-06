Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень: Шмигаль назвав дату підвищення

Мінімальна пенсія в Україні з 1 грудня 2021 року планово виросте до 2600 гривень у зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати до 6500 грн.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомивши, що Кабмін збільшив дохідну та видаткову частини Пенсійного фонду України більш ніж на 18 мільярдів гривень.

Читайте також: Відкладати ніхто не хоче: міністр фінансів розповів, звідки візьмуть гроші на накопичувальну пенсію.

«Це лише частина заходів з реалізації комплексного плану з підвищення соціальних стандартів для українців. Збільшення пенсій, зарплат і соціальних виплат відбувається і відбуватиметься на регулярній основі», — додав він.

Нагадаємо, що у 2022 році заплановано два етапи підвищення мінімальної пенсії: 1 липня і 1 грудня, в сумі на 8,2%.

Фото Дениса Шмигаля із соціальних мереж.

209

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter