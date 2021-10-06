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Гроші

Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень: Шмигаль назвав дату підвищення

14:44 6 жовтня 2021
Денис Шмигаль

Мінімальна пенсія в Україні з 1 грудня 2021 року планово виросте до 2600 гривень у зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати до 6500 грн.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомивши, що Кабмін збільшив дохідну та видаткову частини Пенсійного фонду України більш ніж на 18 мільярдів гривень.

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«Це лише частина заходів з реалізації комплексного плану з підвищення соціальних стандартів для українців. Збільшення пенсій, зарплат і соціальних виплат відбувається і відбуватиметься на регулярній основі», — додав він.

Нагадаємо, що у 2022 році заплановано два етапи підвищення мінімальної пенсії: 1 липня і 1 грудня, в сумі на 8,2%.

Фото Дениса Шмигаля із соціальних мереж.

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