До кінця 2021 року пенсії в Україні підвищать тричі: кого це стосується

В Україні до кінця року заплановано декілька підвищень пенсій. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Так, з 1 жовтня 2021 року почнуть виплачувати додаткові адресні виплати в розмірі 400 гривень для пенсіонерів, яким від 75 до 80 років. При цьому для них мінімальна пенсія складе 2500 гривень.

Також з 1 грудня 2021 року зросте мінімальна пенсія для пенсіонерів, які старші 65 років. Вона складе 2600 гривень. Але це стосується лише жінок, у яких стаж більше 30 років, а також чоловіків зі стажем більше 35 років.

Крім того, з 1 грудня 2021 року передбачено збільшення мінімальної пенсії у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія в країні виросте з 1854 до 1934 гривень. 1 грудня також підвищать доплати за понаднормовий стаж. Будуть і інші надбавки та доплати до пенсій.

Як писали «ФАКТИ», для пенсіонерів у віці від 70 до 75 років планують з 1 жовтня 2022 року виплачувати доплату до пенсії в розмірі 300 гривень на місяць.

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