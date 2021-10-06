Відкладати ніхто не хоче: міністр фінансів розповів, звідки візьмуть гроші на накопичувальну пенсію

Накопичувальну пенсію, котра викликає критичні зауваження, планується ввести за рахунок частини податків громадян. Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

«Зараз йде мова, що це 1% від ЄСВ і 1% дасть держава у вигляді прямої програми», — сказав Марченко.

Він зазначив, що громадяни зможуть збільшувати виплати та впливати на розмір накопичувальної пенсії.

«Умовно кажучи, коли у мене буде рахунок, я бачу, що у мене на нього потрапило 1% від ЄСВ і 1% від держави, і я зможу додати сам. Я отримаю ще якусь мотивацію, буду розуміти, що ця система почала працювати», — пояснив міністр.

За його словами параметри пенсійної реформи ще дискутуються. Він підкреслив, що солідарна пенсія залишиться в колишньому вигляді.

«Але запитайте у нинішніх пенсіонерів, крім окремих категорій, хто задоволений своєю пенсією? Ніхто», — сказав Марченко.

Раніше стало відомо, чому в 2022 році не будуть суттєво підвищуватися зарплати та пенсії.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

147

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter