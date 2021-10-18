Блокування рахунків клієнтів «ПриватБанку»: українцям доведеться підтверджувати легальність грошей

В «ПриватБанку» встановили для своїх клієнтів місячні ліміти на відправку та отримання грошових переказів.

Банк також почав блокувати й затримувати перекази, а також блокувати банківські карти своїх клієнтів. Про це повідомляють вкладники на порталі Мінфіну.

Так, клієнтка банку хотіла зробити переказ на карту, в банку повідомили, що виконати операцію можуть тільки протягом трьох днів.

Ще одна клієнтка, побачивши, що ліміт на її картах обмежений, звернулася на гарячу лінію й оновила необхідну інформацію, яку вимагали в банку. Банк не розблокував операції. Жінці повідомили, що банк розриває з нею договір по картах без пояснення конкретної причини.



Інший клієнт хотів переказати гроші з картки «ПриватБанку» на свій рахунок в іншій фінустанові. Йому запропонували зателефонувати на 3700.

Під час розмови оператор коллцентру поставив багато запитань. Зокрема, цікавився сумою переказу, ПІБ одержувача коштів, датою народження, адресою.

Ще одному клієнту довелося доводити легальність своїх доходів.

«Після певних оплат банк захотів документи про походження коштів. Зрозумів, що раз у банку не вистачає розуму переглянути всю історію по картках клієнта, який у ньому обслуговується понад 10 років, час закривати там всі карти», — написав чоловік.

На цей відгук у банку відповіли, що не порушують закон, вимагаючи надати документи, які підтверджують походження грошей.

З приводу верифікації клієнтів, в банку пояснили, що так намагаються захистити клієнта від шахраїв, які можуть отримати доступ до телефону й рахунку у банку.

Раніше в «ПриватБанку» роз'яснили, в якому випадку може бути заблокована карта клієнта і куди звертатися, щоб її розблокувати.

Фото: https://ua.depositphotos.com

128

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter