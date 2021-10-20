На пенсію — в 45: хто в Україні має право піти на «заслужений відпочинок» достроково

Особливості призначення пенсій в Україні регулюються законом про загальнообов'язкове пенсійне страхування. В законі передбачено чимало випадків, коли на пенсію можна вийти не в 60 років, а набагато раніше цього терміну. Так, наприклад, на заслужений відпочинок в 45 років можуть піти представники шкідливих і небезпечних професій.

Відповідно до закону, вихід на пенсію в 45 років передбачений для жінок 1970 року народження і старше, зайнятих повний день на наступних видах робіт:

підземних роботах;

роботах з особливо шкідливими умовами праці;

роботах з особливо важкими умовами праці.

У звичайних умовах вихід на пенсію представникам шкідливих професій передбачається після досягнення 50 років і при наявності 10 років спеціального і 25 років загального стажу. Для жінок потрібно 7,5 року стажу на зазначених роботах і 20 років загального стажу. У 45 років можуть вийти на пенсію жінки, які народилися в січні-березні 1970 року, в 45 з половиною років — ті, хто народилися в квітні-вересні 1970 року.

Дострокову пенсію за віком в 40 років можуть оформити жінки, які страждають на гіпофізарний нанізм (при наявності 15 років стажу), жінки з інвалідністю по зору I групи, жінки з інвалідністю з дитинства (при наявності 10 років стажу).

Нагадаємо, раніше фахівці роз'яснили, хто має право вийти на пенсію достроково в 50 років.

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