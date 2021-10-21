Кількість одержувачів субсидій та соцдопомоги можуть скоротити на 10−12%: у Мінцифри назвали причину й пояснили механізм перевірок

В Україні створено єдиний центральний реєстр соціальних виплат. Зараз його наповнюють та синхронізують дані з регіонів. Коли він запрацює, на 10−12% зменшиться сума соціальних виплат, у тому числі субсидій, пенсій, допомоги по безробіттю та т.п. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.

Чиновник навів приклад, коли людина живе в прикордонній області, працює в Європі, у неї є будинок, машина, вона часто подорожує, і при цьому отримує субсидію та допомогу по безробіттю.

Є випадки, коли пенсії отримують за померлу людину.

Федоров уточнив, що близько 700 мільярдів гривень з держбюджету йде на соціальні виплати. Реєстр дасть можливість вивільнити частину грошей, які можна буде витратити на підвищення пенсій та інші потреби.

Віцепрем'єр також розповів, що до кінця року Мінцифри запустить перші десять соціальних послуг в «Дії». Завершення проєкту планується наступної осені.

Тоді людям не потрібно буде носити з собою всі документи та довідки, щоб отримати пенсію або субсидію. Цей реєстр буде автоматично обмінюватися відомостями з іншими базами даних.

Федоров також анонсував запуск у 2022 році програми, яка буде стимулювати вивчення математики. Тим, хто займається на платних онлайн-курсах математики, будуть оплачувати 50 відсотків вартості навчання.

Повний текст інтерв'ю віцепрем'єр-міністра «Михайло Федоров:» Ми ставимо реальні цілі й робимо країну для себе та своїх дітей" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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