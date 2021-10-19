Житлова субсидія: як отримати, список документів та кому точно відмовлять

Житлова субсидія призначається державою людям, які самостійно не можуть платити за житлово-комунальні послуги.

Право на отримання держдопомоги має один з членів сім'ї.

У Департаменті соцзахисту населення Сумської області нагадали, які документи потрібно надати, щоб оформити субсидію:

- заяву про призначення й надання житлової субсидії у грошовій формі;

- декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

- довідки про доходи — у разі, якщо в декларації вказані доходи, інформація про які відсутня у державних реєстрах. Якщо неможливо підтвердити такі доходи довідкою, до декларації додається письмове пояснення з зазначенням їхнього розміру;

- копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності);

- договір найму (оренди) житла (у разі наявності);

- документи, що підтверджують фактичне непроживання за адресою.

Заяву та декларацію можна принести особисто в органи соцзахисту населення або відправити поштою.

Можна заповнити заяву та декларацію онлайн на сайті Мінсоцполітики. Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Можна також скористатися додатком «Дія».

Житлова субсидія призначається одному з членів сім'ї, які:

- зареєстровані в квартирі або будинку;

- не зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично проживають в ньому на підставі договору найму (оренди) житла.

Житлова субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання людини та за місцем її фактичного проживання.

Субсидія не призначається, якщо:

- загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. м для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. м для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей;

- будь-який з членів сім'ї має у власності автомобіль або інший транспорт (крім мопеда і причепа), з року випуску якого пройшло менш як 5 років;

- в родині більше одного транспортного засобу, з року випуску яких пройшло менш як 15 років (крім мопеда і причепа);

- хтось із членів сім'ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, зробив покупку на суму понад 50 тисяч гривень;

- хтось із членів сім'ї має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житла, розташованого на окупованих територіях Донбасу і в Криму;

- хтось із членів сім'ї має на депозитному банківському рахунку кошти в сумі, що перевищує 100 тис. гривень;

- будь-який з членів сім'ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії купував валюту та банківські метали на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень;

- у складі сім'ї є особи, внесені до Єдиного реєстру боржників, що мають заборгованість по виконавчим провадженням про стягнення аліментів понад 3 місяці.

Рішення про надання субсидії розглядається для кожного конкретного випадку, включаючи всі нюанси, про які повідомив або не повідомив субсидіант в декларації.

Чому зменшують кількість та розмір субсидій, у матеріалі «ФАКТІВ».

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