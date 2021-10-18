Призначення субсидії: кому з українців потрібно у жовтні подати нову заяву та декларацію

У міру наближення опалювального сезону, розрахунок субсидії з урахуванням витрат на тепло більшості домогосподарств проводять в автоматичному режимі, без особистого звернення громадян. Але у деяких випадках для призначення субсидії з жовтня 2021 року треба подати нові заяву і декларацію.

Як пояснюють норми законодавства в Управлінні соціального захисту населення Білоцерківської міськради, йдеться про такі категорії населення, які хочуть отримувати допомогу від держави на оплату послуг ЖКГ, і яким у минулому опалювальному сезоні:

нараховували субсидію у безготівковій формі;

надавали субсидію за фактичним місцем проживання особам, які орендують житлові приміщення на підставі договору найму або внутрішньо переміщеним особам;

призначали субсидію без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації;

або такі домогосподарства не звернулися за призначенням субсидії протягом травня-вересня цього року.

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Всі громадяни, які бажають оформити субсидію з жовтня 2021 року, можуть подати документи одним із таких способів:

в електронному вигляді на електронну пошту місцевого органу влади;

на особистому прийомі у місцевих органах влади;

відправити заповнені бланки поштою на офіційну адресу управління соціального захисту населення місцевого органу влади;

через електронний сервіс, який розміщений на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.

Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що якщо 15% сукупного доходу сім'ї вистачає на те, щоб оплачувати комунальні послуги, субсидія такому домогосподарству не призначається. На українців, яким оформили соціальну допомогу від держави, очікують перевірки.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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