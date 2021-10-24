Компенсація у розмірі 25% та 9%: деякі українці отримають додаткові виплати до пенсії

У 2022 році жінки, які народилися в період з 1 січня по 31 грудня 1962 року, отримають 9% від основного розміру пенсії за віком, за умови, що їм до цього не призначалася якась пенсія. Ті жінки, які підуть на пенсію за віком у 2021 році отримають максимальну компенсацію -25%.

Тонкощі пенсійного законодавства роз'яснює Сергій Коробкін на сторінках «На пенсії».

Експерт нагадує, що історія почалася у 2011 році, коли жінкам стали поступово підвищувати пенсійний вік з 55 до 60 років.

Перехідний період передбачав, що жінкам, які народилися у період до 31 грудня 1961 року, за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 та до 60 років, надається компенсація у розмірі 2,5%.

В цьому році перехідний період якраз закінчується.

Починаючи з квітня 2021 року, для жінок і для чоловіків, пенсійний вік встановлюється на рівні 60 років.

За словами Коробкіна, на наступний рік Кабмін вирішив передбачити втішну компенсацію для жінок у розмірі 9%. Чому саме така цифра, незрозуміло. Незрозуміло також, чи будуть заохочувати жінок, які виходять на пенсію у 60 років, в наступні роки.

Нагадаємо, у 2022 році кілька разів переглядатимуть пенсії. Заплановано підвищення мінімальних пенсій та соцвиплат, прив'язаних до зарплати й прожиткового мінімуму, а також щорічна індексація пенсій.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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