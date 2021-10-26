В Україні скоро перерахують пенсії: які документи потрібно встигнути подати пенсіонерам, котрі працюють у ПФУ

В Україні 1 грудня 2021 року перерахують розмір пенсій непрацюючим пенсіонерам, що пов'язано зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Для перерахунку соціальних виплат пенсіонери мають надати до Пенсійного фонду комплект документів та їх копій:

• заяву;

• паспорт чи інший документ, що підтверджує особу;

• ІПН або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

• пенсійне посвідчення;

• документи, що підтверджують трудовий стаж за період роботи до 01.01.2004;

• довідку про заробітну плату (дохід) до 30 червня 2000 року (за потреби);

• документи, що засвідчують особливий статус чи дають підстави встановлення надбавки, підвищення, допомоги.

Проект державного бюджету України на 2022 рік передбачає зростання мінімальної пенсії на 80 гривень за першого перегляду, а працюючі пенсіонери можуть претендувати на два перегляди.

Виплати перераховують з першого числа місяця до 15 числа включно. Якщо документи не подано у цей термін, виплати перерахують уже з наступного місяця.

Нагадаємо, в Україні збільшили фінансування пенсій — дехто отримає доплати. Окремим категоріям пенсіонерів передбачено доплати по 300 та 500 грн.

Фото: pixabay.com

1220

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter