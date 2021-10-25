Підвищення пенсії з 1 грудня: вимоги до стажу посилили

У зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати в грудні 2021 року відбудеться підвищення пенсій.

З грудня мінімалка стане 6500 гривень. Пенсії громадян від 65 років прив'язані до розміру мінімальної зарплати та повинні становити не менш як 40% від неї. В результаті підвищення мінімалки призведе до збільшення розміру мінімальної пенсії з 2400 грн до 2600 грн.

Для того, щоб пенсія в грудні була підвищена, необхідна наявність відповідного страхового стажу. Для чоловіків він становить 35 років, а для жінок — 30 років. З цього випливає, що 75-річні українці, яким підвищили пенсію в жовтні, в грудні знову отримають надбавку до неї, якщо мають необхідний страховий стаж.

Раніше повідомлялося, що в проекті держбюджету на 2022 рік закладено два підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. В результаті мінімальну пенсію підвищать 1 липня та 1 грудня наступного року

Тим часом в Україні готуються до запуску накопичувальної пенсійної системи — її старт намічений на 2023 рік.

Нагадаємо, деяким громадянам України значно збільшать пенсію з 1 січня 2022 року .

Фото: https://ua.depositphotos.com

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