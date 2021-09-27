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Гроші

З 1 грудня деяким українцям збільшать пенсію на 930 гривень

19:10 27 вересня 2021
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В Україні з 1 грудня 2021 передбачений перерахунок пенсії у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Мінімальна пенсія зросте з 1854 до 1934 гривень. Підвищення заплановано в бюджеті Пенсійного фонду України на 2021 рік.

1 грудня також підвищать доплати за понаднормовий стаж.

Виросте також мінімальна пенсія для пенсіонерів старших за 65 років. Вона складе 2600 гривень. Це стосується жінок, у яких стаж понад 30 років, і чоловіків зі стажем понад 35 років.

Але істотну надбавку отримають ті пенсіонери, які мають максимальний розмір пенсії.

З 1 грудня вона підніметься з 19 340 до 20 270 грн. На таку виплату можуть розраховувати ті українці, які мають 35 років стажу, й отримували зарплату значно вище середньої.

В Україні пенсію понад 10 тис. грн отримують 433,5 тис. осіб (3,9% пенсіонерів).

У проєкті державного бюджету на 2022 рік закладено два підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У зв'язку з цим мінімальну пенсію підвищать 1 липня та 1 грудня.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як за три останні роки збільшилася пенсія суддів, які є найбільш високооплачуваними пенсіонерами в Україні.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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