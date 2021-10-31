26.24 / 26.43 30.39 / 30.74
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Нові правила перевірок Держпраці: що очікувати від Мінекономіки

9:30 31 жовтня 2021
перевіряючий

В Україні планується змінити підхід до проведення перевірок у сфері дотримання трудового законодавства. Замість каральних функцій акцент планується зробити на запобіжних заходах впливу на бізнес.

Проєкт постанови, яку підготувало Мінекономіки, розміщено на сайті профспілок.

У документі встановлюються єдині вимоги до посадових осіб, які уповноважені здійснювати контроль за дотриманням законодавства про працю.

На думку авторів проєкту, превентивні заходи впливу на керівників підприємств та підприємців замість каральних запобігатимуть порушенню законодавства про працю.

Але інспекторські планові та позапланові перевірки залишаються. Контролери Держпраці й надалі ходитимуть на підприємства без попереджень та перевірятимуть наявність неоформлених працівників, порушення термінів виплати зарплати та охорони праці.

Перевірки щодо відпусток, гарантій призваних на військову службу, працевлаштування неповнолітніх проводитимуться з урахуванням норм закону № 877 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

У нових правилах передбачено обмін електронними документами між інспектором та роботодавцем. На вимогу контролера на підприємстві повинні надавати всі наявні електронні документи.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як підприємцям уникнути податкової перевірки під час закриття.

122

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

колектор

«Коллектори погрожували, що скоро збиратиму свої кістки»: полтавець виграв суд у трьох МФО, які повісили на нього шахрайські кредити

Мурат

«Сумую за татом»: дочка Ані Лорак прилітала погостювати до Києва, де познайомилася з нареченою батька

Усик&nbsp;— Джошуа

Усик — Джошуа: букмекери назвали фаворита бою-реваншу

Тіматі та Саша Доні

Вже майже нова мачуха: репер Тіматі взяв на Мальдіви свою доньку та киянку Сашу Доні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.