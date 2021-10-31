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Гроші

Підвищення пенсій з 1 грудня: у Кабміні прокоментували ситуацію із виплатами

15:50 31 жовтня 2021
пенсія

Перегляд розміру пенсій з 1 грудня вимагатиме додаткових 18 млрд гривень. У Кабміні прозвітували, що вже знайшли цю суму в бюджеті Пенсійного фонду, і плановому підвищенню виплат нічого не завадить.

З 1 грудня мінімальна зарплата в Україні підвищиться до 6500 грн, а прив'язану до неї мінімальну пенсію для осіб старше 65 років з необхідним страховим стажем буде збільшено з 2400 до 2600 грн. Стаж повинен бути не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Одночасно з 1 грудня буде підвищено і базову мінімальну пенсію. Після підвищення прожиткового мінімуму виплата становитиме 1934 грн (зараз — 1854 грн). Таку пенсію, за даними Мінсоцполітики, одержують близько мільйона людей.

Нагадаємо, у профільному міністерстві розраховують, що з 2022 року середня пенсія складатиме 4 тис. гривень.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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