Оптимізація, наймані співробітники, група оподаткування: для ФОПів посилять правила з 1 січня

З 1 січня правила для малого бізнесу в Україні посиляться. Для фізосіб-підприємців (ФОПів) запроваджується обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Триває активна дискусія, щоб відтермінувати остаточне рішення, але з іншого боку, є відомості, що більшість «спрощенців», які підпадають під нові правила, вже обзавелися касовим апаратом. Такі дані навів керівник Державної податкової служби Євген Олейніков в інтерв'ю «Економічній правді» .

Згідно з Податковим кодексом касовий апарат або РРО потрібний для ФОПів, які не належать до першої групи «спрощенців» та проводять операції, що належать до розрахункових.

«Якщо дуже просто, це залежить від моделі бізнесу. Якщо у вас є бізнес B2B, ви працюєте переважно з такими ж ФОПами та юридичними особами, є угоди, проводите розрахунки через банк, то з імовірністю 99% у вас не буде операцій, що підлягають застосуванню реєстратора. Якщо ж ви робите переважно угоди з роздрібної торгівлі, тобто B2C, то, швидше за все, вам реєстратор знадобиться… Немає відповідальності за факт відсутності реєстратора. Є відповідальність за непроведення через реєстратор розрахункової операції. Тобто, якщо у вас такої операції немає, реєстратор вам не потрібний», — пояснює керівник податкової.

В.о. голови податкового відомства підозрює, що більшість підприємців-«спрощенців», які мають використовувати реєстратор, вже отримали касовий апарат. На даний момент таких ФОПів з РРО — 52 тисячі. За оцінками Олейнікова, серед півтора мільйона українських підприємців-«спрощенців», левова частка припадає на фейкових «ФОПів-оптимізаторів», які насправді є найманими працівниками компаній, і їм, природньо, реєстратор не потрібний.

«Тобто переважна частина тих, хто має поставити касовий апарат на „спрощенці“, це вже зробила», — упевнений Олейніков.

Нагадаємо, у 2022 році держоргани запланували близько 30 тисяч перевірок бізнесу, що у шість разів перевищує плани на 2021 рік. Свій план щодо податкових перевірок профільне відомство пообіцяло опублікувати до 25 грудня.

Фото pixabay.com

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