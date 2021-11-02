Рада схвалила держбюджет-2022 у першому читанні: що буде з пенсіями українців

Верховна Рада на засіданні 2 листопада схвалила висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2022 рік, що вважається ухваленням законопроекту у першому читанні. До другого читання Кабінет Міністрів має підготувати проект у двотижневий термін, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 273 депутати.

Відповідно до нього, доходи державного бюджету у 2022 році заплановані у сумі 1267,4 млрд гривень (на 159,96 млрд грн більше, ніж у 2021 році), витрати зростуть дещо менше — на 96,9 млрд грн (до 1441,9 млрд грн), а дефіцит становитиме 188 млрд грн.

Бюджет Пенсійного фонду України, що є складовим державного кошторису, у 2022 році планується на рівні 531 млрд грн (на 31 млрд грн більше у порівнянні з планом на 2021 рік). У цю суму входять також додаткові 28,2 млрд грн. для індексації пенсій з 1 березня 2022 року.

Також з жовтня 2021 року запроваджується доплата до пенсій 75−80-річних — до 400 грн, а з 1 грудня 2022 року особи до 70 років, які одержують пенсію обсягом до 2500 грн і не працюють, отримуватимуть доплату до цієї суми. Потрібно також мати 35 років страхового стажу для чоловіків та 30 років — для жінок.

Нагадаємо, раніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев заявив про намір влади змінити правила індексації пенсійних виплат у 2022 році. Також, за його словами, не всі українці зможуть вийти на пенсії у 60 років.

Фото Pixabay

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