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Деякі українці можуть вийти на пенсію у 55 років: що для цього потрібно

15:49 3 листопада 2021
Гроші

Громадяни України можуть достроково вийти на пенсію «за шкідливістю» у 55 років. Про це повідомляє «Пенсійний кур'єр».

Чоловіки, яким виповниться 55 років у період з 1 квітня 2022 року до 31 березня 2023 року, для виходу на пенсію повинні мати від 29 років страхового стажу, з яких не менше 12,5 років — на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці за Списком № 2. У стаж зараховуються період навчання за спеціальністю, передбаченою Списком № 2, та час проходження військової служби.

«Пільговий» стаж, зароблений після 21 серпня 1992 року, враховується за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці. Тобто разом зі зверненням за призначенням пільгової пенсії громадянин має надати наказ, який затверджує результати атестації робочого місця.

Раніше були названі причини, через які можуть відмовити у призначенні пенсії. Нагадаємо, у Мінсоцполітики пояснили, що робити, якщо страховий стаж становить менше 15 років.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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