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Виплата пенсій у листопаді: ймовірність індексації та хто точно отримає доплату

17:24 3 листопада 2021
Гроші

У листопаді індексацій пенсійних виплат не буде — підвищення плануються лише з 1 грудня.

З 1 жовтня пенсіонерам віком 75−80 років встановили додаткову щомісячну доплату у розмірі до 400 грн. Вона продовжиться й у листопаді. Разом із цією доплатою пенсія не повинна перевищувати 10340,35 грн.

Причому для пенсіонерів віком 75−80 років зі страховим стажем не менше 20 років у жінок та 25 років для чоловіків мінімальна пенсійна виплата становить 2500 гривень.

Такі виплати поки що не отримують пенсіонери віком 70−75 років: доплати до пенсії у розмірі до 300 грн їм належать лише з 1 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, у 2022 році зміниться принцип перегляду пенсійних виплат.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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