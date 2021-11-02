Що буде з пенсіями у листопаді: коли чекати на збільшені виплати

У листопаді пенсії українців залишаться на колишньому рівні — жодних підвищень не заплановано. Про це повідомляє «Сегодня».

Цього місяця середня пенсія в Україні становитиме 2001−3000 грн. Стільки одержують 38,3% пенсіонерів — це близько 4,19 млн осіб.

Показники інших українців:

• менше 2000 грн — 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб);

• від 3001 до 4000 грн — 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб);

• від 4001 до 5000 грн — 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);

• від 5001 до 10 тис. грн — 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);

• понад 10 тис. грн — 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).

Підвищення виплат передбачено у грудні. З цього місяця мінімальна пенсія збільшиться на 80 гривень — із 1854 гривень до 1934 гривень. А при підвищенні мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень, до 2,6 тисяч гривень підніметься й мінімальна пенсія для українців віком від 65 років з більшим стажем.

Раніше повідомлялося, як зачитується пільговий стаж для «пенсії за шкідливістю». Верховна Рада затвердила доплати різним категоріям пенсіонерів на 2022 рік.

Фото: pixabay.com

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