За віком, за інвалідністю, через втрату годувальника: як перейти з одного виду пенсії на інший

У Пенсійному фонді роз'яснили процедуру переходу з одного виду пенсії на інший, адже деякі українці мають право на різні види пенсії: за віком, інвалідністю, через втрату годувальника. Проте отримувати можна лише одну із зазначених виплат, зазначає ресурс «На пенсії».

Подати заяву про переведення з одного виду пенсії в інший можна за місцем обліку одержувача пенсії.

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що перебувають з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, отриманих органами Пенсійного фонду України.

Днем звернення за переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день прийняття органом, який призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами, а якщо заява пересилається поштою, — дата, зазначена на поштовому штемпелі місця надсилання заяви.

Заява з необхідними документами також може бути подана територіальному органу Пенсійного фонду в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису через Портал електронних послуг.

Не пізніше 10 днів після отримання заяви з усіма необхідними для переходу на інший вид пенсії документами орган, який призначає пенсію, розглядає подані документи та приймає рішення про переведення на інший вид пенсії.

Виплату нової пенсії здійснюють не пізніше одного місяця з дня ухвалення рішення про переведення на інший вид пенсії.

Нагадаємо, у грудні 2021 року максимальна пенсія в Україні зросте до 20 тисяч гривень.

Фото Pixabay

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