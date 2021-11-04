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Максимальна пенсія зросте до 20 тисяч: хто може розраховувати на збільшення у грудні

14:31 4 листопада 2021
Гроші

Хоча в листопаді не передбачено індексації виплат, з 1 грудня українцям збільшать розмір максимальної пенсії — збільшення становитиме 930 грн. Це зазначено у бюджеті Пенсійного фонду на 2021 рік.

За офіційними даними, через підвищення прожиткового мінімуму максимальна пенсія підніметься з 19 340 до 20 270 гривень. На такі виплати можуть розраховувати українці, у яких не менше 35 років страхового стажу, і зарплата була вищою за середню.

На сьогодні виплати більшості пенсіонерів становлять близько 3000 гривень. Максимальну пенсію одержує дуже мало українців.

Раніше повідомлялося, що у разі браку страхового стажу для призначення пенсії його можна докупити.

Нагадаємо, деякі українці мають можливість вийти на пенсію у 55 років — для цього необхідний «шкідливий» стаж.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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