«ФОПам» нагадали про несплачені податки: хто, скільки і коли має заплатити

Незважаючи на стрімке поширення «червоної» карантинної зони в Україні, зобов'язання ФОП платити податки залишається в силі.

Зокрема, йдеться про єдиний податок, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та податок на додану вартість (ПДВ), нагадує Телеграф .

Перелік податкових зобов'язань залежить від групи, до якої віднесено підприємця — найменше їх у ФОПів 1-ї групи. Так, вони не сплачують ПДВ, єдиний податок обмежений 10% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня поточного року (для 2021 року це 227 гривень щомісяця), а ЄСВ становить 22% від мінімальної заробітної плати або 1320 гривень щомісяця.

Терміни сплати податків також залежить від виду податку та групи платника податків.

Так, ФОП 1-ї групи здійснюють сплату єдиного податку щомісяця, до 20 числа звітного місяця, а ЄСВ вносять раз на квартал до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

ФОП 2-ї групи сплачують єдиний податок та ЄСВ аналогічно підприємцям 1-ї групи, проте щомісячний аванс складає 1200 гривень.

У підприємців 3-ї групи сплата єдиного податку відбувається протягом 50 днів після закінчення кварталу, за який іде оплата. Також вони можуть бути платниками ПДВ, вносячи податок не пізніше ніж за 30 днів після закінчення звітного місяця.

Терміни сплати єдиного податку для ФОПів 4-ї групи обмежені 30 днями наступного місяця після звітного кварталу, тобто за IV квартал 2021 року заплатити доведеться не пізніше 30 січня 2022 року. ЄСВ платиться так само, як і в інших групах.

А тим часом ФОПи скаржаться, що обіцянка влади призупинити податкові перевірки і не виписувати штрафи ФОПам до закінчення карантину насправді виконується вибірково і в особистому кабінеті на сайті податкової з'являються повідомлення про штрафні санкції.

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