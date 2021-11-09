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Тарифи на газ за новими правилами: хто і як розраховуватиме суми у платіжках

19:40 9 листопада 2021
газ

Перехід на нову систему розрахунків за газ — не в кубометрах, а в енергетичних одиницях — населенню однозначно буде вигіднішим. Споживач нарешті зможе платити менше за газ, якщо той низької якості. Таке роз'яснення дав перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів Євген Нацвін-Степанов.

«Із запровадженням нових правил споживач платитиме лише за кількість енергії, яку він отримує. Тому мешканці регіонів із блакитним паливом нижчої якості платитимуть менше», — пояснює експерт.

Крім того, споживачеві буде зручніше, коли спожиті газ та електроенергія будуть рахуватися в однакових одиницях. «Споживач зможе порівняти і вибрати, чим йому вигідніше опалювати свій будинок», — додав Нацвін-Степанов.

З переходом на нову систему у квитанціях за газ та в онлайн-кабінеті споживача кількість спожитого газу вказуватиметься в кіловат-годинах. Проте передавати щомісячні показання лічильника потрібно буде у кубометрах. Перерахунок проводитиме оператор газорозподільних систем. Повністю відмовлятися від кубів поки що не планується. У оператора ГТС облік вестиметься паралельно у двох одиницях вимірювання.

Про нюанси переведення кубометрів у кіловат-години докладно у матеріалі «ФАКТІВ» «Як українці рахуватимуть газ у кіловат-годинах: роз'яснення експерта».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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