Тарифи на газ за новими правилами: хто і як розраховуватиме суми у платіжках
Перехід на нову систему розрахунків за газ — не в кубометрах, а в енергетичних одиницях — населенню однозначно буде вигіднішим. Споживач нарешті зможе платити менше за газ, якщо той низької якості. Таке роз'яснення дав перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів Євген Нацвін-Степанов.
«Із запровадженням нових правил споживач платитиме лише за кількість енергії, яку він отримує. Тому мешканці регіонів із блакитним паливом нижчої якості платитимуть менше», — пояснює експерт.
Крім того, споживачеві буде зручніше, коли спожиті газ та електроенергія будуть рахуватися в однакових одиницях. «Споживач зможе порівняти і вибрати, чим йому вигідніше опалювати свій будинок», — додав Нацвін-Степанов.
З переходом на нову систему у квитанціях за газ та в онлайн-кабінеті споживача кількість спожитого газу вказуватиметься в кіловат-годинах. Проте передавати щомісячні показання лічильника потрібно буде у кубометрах. Перерахунок проводитиме оператор газорозподільних систем. Повністю відмовлятися від кубів поки що не планується. У оператора ГТС облік вестиметься паралельно у двох одиницях вимірювання.
Про нюанси переведення кубометрів у кіловат-години докладно у матеріалі «ФАКТІВ» «Як українці рахуватимуть газ у кіловат-годинах: роз'яснення експерта».
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»303
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