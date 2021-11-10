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Шмигаль розповів, що буде з тарифами на газ та світло в листопаді

14:40 10 листопада 2021
лічильник електроенергії

У Кабміні обіцяють, що в листопаді тарифи на комунальні послуги не підвищаться і залишаться стабільними до кінця опалювального сезону. Інформацію про майбутні відключення електроенергії та дефіцит газу прем'єр Денис Шмигаль називає маніпуляцією. Водночас, голова уряду підтвердив, що опалення з'явилося не в усіх будинках і не в усіх регіонах.

«В листопаді тарифи на газ, тепло, гарячу воду, електроенергію не зростають, і вони не зростатимуть до кінця опалювального сезону», — заявив прем'єр.

«На сьогодні 97% житлових будинків забезпечені теплопостачанням. На 96% підключено дитячі садки та медичні заклади. На 95% підключено до тепла школи. Більш ніж на 99% житловий фонд підключено до теплопостачання вже у 22 областях», — уточнив Шмигаль. За його словами, південні області — Одеська та Херсонська — за традицією розпочинали опалювальний сезон пізніше за всіх, а тому й відстають за кількістю підключених до тепла будинків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія відмовилася постачати в Україну енергетичне вугілля, а тому потрібні нові постачальники, щоби нормально пройти опалювальний сезон.

Нацбанк прогнозує, що після періоду «заморожених» тарифів розцінки все одно доведеться привести до економічно виправданого рівня, і плата за світло зростатиме на 25% на рік.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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