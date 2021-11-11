У податковій роз'яснили, чи зобов'язані самозайняті використовувати касові апарати

З 1 січня 2022 року в Україні розширюється коло суб'єктів господарювання (фізичних осіб-підприємців), які мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) та (або) програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

У податковій службі пояснили, чи ця вимога поширюється на фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Незалежна професійна діяльність — це участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній чи викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, інженерів чи архітекторів, осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більше чотирьох фізичних осіб.

«Нормами ст. 178 ПКУ, якою визначено порядок оподаткування фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, не передбачено обов'язкового застосування реєстратора розрахункових операцій під час здійснення готівкових та/або безготівкових розрахунків такими платниками податку» , — пояснили у податковій службі.

Водночас, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, є платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Раніше керівник податкової служби Євген Олійніков заявляв, що ФОПи, які не встановлять РРО з 2022 року, поки не будуть піддаватися санкціям — до кінця карантину було введено мораторій на перевірки.

Фото із сайту ГУ ДПС у Хмельницькій області.

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter