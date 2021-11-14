У якому разі не виплатять компенсацію щодо соціального догляду: названі умови

Ще у жовтні 2020 року Кабмін регламентував питання призначення та виплати компенсації фізичним особам, які у т.ч. здійснюють догляд за недієздатними родичами. А нещодавно, зазначає ресурс На пенсії, до цього документа внесли уточнення, регламентувавши в т. ч. умови, за яких компенсація не призначається.

Таке можливе, якщо підопічний:

вже отримує соціальні послуги догляду вдома, паліативного або стаціонарного догляду;

отримує допомогу з догляду відповідно до законів «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (крім осіб з інвалідністю з дитинства І групи).

Крім того, права на виплати не мають особи, які доглядають психічно хворих і вже отримують допомогу з догляду за ним, а також особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі.

Виплати можуть і припинити — у випадках:

зміни місця проживання (перебування) підопічного або особи, яка надає соціальні послуги;

смерті підопічного або особи, яка доглядала його;

перебування особи, яка надає соціальні послуги, за кордоном більше ніж 30 днів або на стаціонарному (санаторно-курортному) лікуванні протягом 30 календарних днів.

Нагадаємо, в Україні догляд за літніми родичами зараховується до страхового стажу та впливає на розмір пенсії.

Фото Pixabay

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